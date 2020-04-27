Паулу ФОНСЕКА: «Сыграть против Шахтера в еврокубках? Только в финале»

Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека признался, что не прочь сыграть с «Шахтером» в финале еврокубков.

– Какой самый памятный момент в вашей украинской карьере?

– Я провел здесь три фантастических года. Клуб вернулся к победам на внутренней арене, но, конечно же, первое чемпионство действительно радует. У меня очень яркие воспоминания о Шахтере, эти эмоции я переживал не только при завоевании трофеев, но, признаться, первые золотые медали - вкуснее других.

– Хотели бы в еврокубках встретиться с «Шахтером»?

– Нет, не хотел бы. Только в финале (смеется). Это просто из-за чувственности, хотел бы увидеть бывших игроков, директоров и всех сотрудников. Если бы это был финал, тогда я бы обрадовался. Это было бы очень круто.

Напомним, такой поединок возможен в нынешнем розыгрыше Лиги Европы. На пути «Ромы» в 1/4 финала стоит «Севилья», с которой команда Фонсеки не успела сыграть из-за коронавирусной паузы. А дончанам на этой стадии осталось провести ответный матч с «Вольфсбургом». Первая встреча завершилась победой украинской команды - 2:1.