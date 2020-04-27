ВИЛЛИАН: «Забивать Динамо всегда будет важно для меня»

Бразилец вспомнил великолепные голы в ворота киевлян, которые он забивал в футболке «Челси»

  • 27.04.2020 08:17
  • 892 просмотра
  • 2 комментария
ВИЛЛИАН: «Забивать Динамо всегда будет важно для меня»
© Global Look Press. Виллиан

Лондонский «Челси» выиграл прошлый розыгрыш Лиги Европы. В 1/8 финала им повстречалось киевское «Динамо», которое разгромно проиграло именитому сопернику (0:3 и 0:5). В этом противостоянии великолепный гол со штрафного забил экс-игрок «Шахтера» Виллиан. 

Бразилец вспомнил противостояния с киевским «Динамо» и признался, что для него эти матчи имели принципиальный характер.

«Это всегда будет важно для меня. Это были хорошие матчи и я рад, что забивал этой команде», – сказал Виллиан.

 

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Источник — Футбол 1/2/3

(1 голос)

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Комментарии
    DK1961
    online
      DK1961, 27.04.2020 09:21
    0
    Такой же. Серун всех заразил ("Динамо, Динамо...нах… ты нам надо"). Чтоб ты пел, ЛЮБИТЕЛЬ БАНАНОВ, если бы лохметов не СОДЕРЖАЛ всю УАФ и украинских судей?!!
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 27.04.2020 08:41
    0
    да, без вариантов для Бойко
    Ссылка
    DK1961
    online
      DK1961, 27.04.2020 09:21
    0
    Такой же. Серун всех заразил ("Динамо, Динамо...нах… ты нам надо"). Чтоб ты пел, ЛЮБИТЕЛЬ БАНАНОВ, если бы лохметов не СОДЕРЖАЛ всю УАФ и украинских судей?!!
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 27.04.2020 08:41
    0
    да, без вариантов для Бойко
    Ссылка
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