ВИЛЛИАН: «Забивать Динамо всегда будет важно для меня»

Лондонский «Челси» выиграл прошлый розыгрыш Лиги Европы. В 1/8 финала им повстречалось киевское «Динамо», которое разгромно проиграло именитому сопернику (0:3 и 0:5). В этом противостоянии великолепный гол со штрафного забил экс-игрок «Шахтера» Виллиан.

Бразилец вспомнил противостояния с киевским «Динамо» и признался, что для него эти матчи имели принципиальный характер.

«Это всегда будет важно для меня. Это были хорошие матчи и я рад, что забивал этой команде», – сказал Виллиан.