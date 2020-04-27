ВИЛЛИАН: «Забивать Динамо всегда будет важно для меня»

Лондонский «Челси» выиграл прошлый розыгрыш Лиги Европы. В 1/8 финала им повстречалось киевское «Динамо», которое разгромно проиграло именитому сопернику (0:3 и 0:5). В этом противостоянии великолепный гол со штрафного забил экс-игрок «Шахтера» Виллиан.
Бразилец вспомнил противостояния с киевским «Динамо» и признался, что для него эти матчи имели принципиальный характер.
«Это всегда будет важно для меня. Это были хорошие матчи и я рад, что забивал этой команде», – сказал Виллиан.
Источник — Футбол 1/2/3
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