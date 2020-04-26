Сергей СТАХОВСКИЙ: «Поддерживаю идею объединения ATP и WTA»

Украинский теннисист Сергей Стаховский рассказал, что поддерживает объединение теннисных организаций ATP и WTA, которые отвечают за мужской и женский теннис соответственно:

«Все будет зависеть от условий объединения. Пока есть две структуры: ATP – более мощная, WTA – послабее.

Уверен, что объединение туров состоится. Мне сказали, что такое решение возможно. Игроки WTA заслуживают, чтобы получать больше денег».

Напомним, что эту идею запустил на обсуждение знаменитый швейцарский теннисист Роджер Федерер.