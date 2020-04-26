Проведение матчей Евро-2020 в Копенгагене под большим вопросом

Датский Копенгаген столкнулся с накладкой больших спортивных событий в следующем году. В датском городе запланированы четыре игры Евро-2020 и начало велогонки Тур де Франс 2021.

Столица Дании была выбрана в качестве одного из 12 хозяев мирового футбольного форума в Европе, но с учетом того, что турнир был перенесен на 2021 год из-за коронавируса, он теперь вступает в конфликт с Тур де Франс 2021.

Стадион «Паркен» должен принять у себя матчи группы В и поединок 1/8 финала, но глава Датского футбольного союза Джеспер Меллер рассказал датским СМИ, что шансы на проведение матчей равны 50 на 50:

«Мы готовы провести четыре матча чемпионата Европы летом 2021 года, но не можем сделать это без безоговорочной поддержки наших партнеров. Впереди еще большой путь, и я буду уверен только тогда, когда у нас будет окончательное соглашение».

Дания в своей столице встретится в группе B против команд Финляндии, Бельгии и России. У Датского футбольного союза есть время до 30 апреля, чтобы сообщить УЕФА, смогут ли они принять игры Евро-2020, как было запланировано. Правда, уже понятно, что некоторые ассоциации не смогут принять решение до 30 апреля, потому что их правительства еще не сообщили о будущих ограничениях.