Проведение матчей Евро-2020 в Копенгагене под большим вопросом

Летом 2021 года у Дании получается накладка со стартом велогонки Тур де Франс

  • 26.04.2020 23:18
  • 177 просмотров
  • 0 комментариев
Проведение матчей Евро-2020 в Копенгагене под большим вопросом
© УЕФА

Датский Копенгаген столкнулся с накладкой больших спортивных событий в следующем году. В датском городе запланированы четыре игры Евро-2020 и начало велогонки Тур де Франс 2021.

Столица Дании была выбрана в качестве одного из 12 хозяев мирового футбольного форума в Европе, но с учетом того, что турнир был перенесен на 2021 год из-за коронавируса, он теперь вступает в конфликт с Тур де Франс 2021.

Стадион «Паркен» должен принять у себя матчи группы В и поединок 1/8 финала, но глава Датского футбольного союза Джеспер Меллер рассказал датским СМИ, что шансы на проведение матчей равны 50 на 50:

«Мы готовы провести четыре матча чемпионата Европы летом 2021 года, но не можем сделать это без безоговорочной поддержки наших партнеров. Впереди еще большой путь, и я буду уверен только тогда, когда у нас будет окончательное соглашение».

Дания в своей столице встретится в группе B против команд Финляндии, Бельгии и России. У Датского футбольного союза есть время до 30 апреля, чтобы сообщить УЕФА, смогут ли они принять игры Евро-2020, как было запланировано. Правда, уже понятно, что некоторые ассоциации не смогут принять решение до 30 апреля, потому что их правительства еще не сообщили о будущих ограничениях.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sky Sports

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности