Уже 5 городов из 12 подтвердили, что готовы принять Евро летом 2021 года

Лондон, Дублин, Бухарест, Копенгаген и Санкт-Петербург не отказываются

  • 16.04.2020 15:18
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  • 1 комментарий
Уже 5 городов из 12 подтвердили, что готовы принять Евро летом 2021 года
© УЕФА

Уже 5 из 12 городов-организаторов Евро-2020 подтвердили намерение продолжить организацию континентального футбольного форума, несмотря на его перенос на лето 2021 года из-за пандемии коронавируса.

Подтверждения о готовности принять чемпионат Европы в УЕФА направили Копенгаген (Дания), Бухарест (Румыния), Дублин (Ирландия), Лондон (Англия) и Санкт-Петербург (Россия).

Остальные 7 городов должны подтвердиться до конца апреля. В их числе: Мюнхен (Германия), Баку (Азербайджан), Рим (Италия), Бильбао (Испания), Глазго (Шотландия), Будапешт (Венгрия) и Амстердам (Нидерланды).

Ранее сообщалось, что проблемы с приемом Евро-2020 из-за пандемии возникли у Италии и Испании, из-за чего УЕФА может сократить число хозяев Евро-2020. Матчи чемпионата Европы запланированы на летний период с 11 июня по 11 июля 2021 года.

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Источник — РИА Новости

(2 голоса)

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Комментарии
    inflicted
      inflicted, 16.04.2020 15:38
    0
    Бухарест є, от і норм. Їдемо!
    Ссылка
    inflicted
      inflicted, 16.04.2020 15:38
    0
    Бухарест є, от і норм. Їдемо!
    Ссылка
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