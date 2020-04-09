У Италии и Испании проблемы. УЕФА может сократить число хозяев Евро-2020

В УЕФА обеспокоены тем, что не все города-хозяева из 12 стран будут готовы провести Евро-2020 по футболу.

17 марта руководство УЕФА приняло решение о переносе чемпионата Европы на 2021 год, новые даты – с 11 июня по 11 июля. А летом 2020 года планируются доиграть европейские чемпионаты и еврокубки, которые приостановлены из-за пандемии коронавируса.

Евро-2020 должен состояться в следующих 12 городах: Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Санкт-Петербург, Будапешт, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Глазго, Бильбао, Амстердам.

Твердое намерение провести чемпионат Европы демонстрирует Англия. На Уэмбли, где пройдут матчи группового этапа, полуфиналы и финал турнира, уже отменены все нефутбольные события на период Евро в 2021 году.

А вот в Италии и Испании, которые больше всего пострадали от пандемии коронавируса, пока не уверены в том, что смогут принять континентальное первенство. Футбольные федерации Италии и Испании выражают сомнения в готовности провести матчи в Риме и Бильбао.

Кроме того, в некоторых городах на лето 2021 года запланированы нефутбольные мероприятия, и возникает проблема с проведением в них Евро-2020. Это касается стадионов в Дублине, Глазго и Амстердаме.