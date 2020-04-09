У Италии и Испании проблемы. УЕФА может сократить число хозяев Евро-2020

Не все страны будут готовы проводить турнир после окончания пандемии

  • 09.04.2020 13:06
  • 641 просмотр
  • 3 комментария
У Италии и Испании проблемы. УЕФА может сократить число хозяев Евро-2020
© УЕФА

В УЕФА обеспокоены тем, что не все города-хозяева из 12 стран будут готовы провести Евро-2020 по футболу.

17 марта руководство УЕФА приняло решение о переносе чемпионата Европы на 2021 год, новые даты – с 11 июня по 11 июля. А летом 2020 года планируются доиграть европейские чемпионаты и еврокубки, которые приостановлены из-за пандемии коронавируса.

Евро-2020 должен состояться в следующих 12 городах: Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Санкт-Петербург, Будапешт, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Глазго, Бильбао, Амстердам.

Твердое намерение провести чемпионат Европы демонстрирует Англия. На Уэмбли, где пройдут матчи группового этапа, полуфиналы и финал турнира, уже отменены все нефутбольные события на период Евро в 2021 году.

А вот в Италии и Испании, которые больше всего пострадали от пандемии коронавируса, пока не уверены в том, что смогут принять континентальное первенство. Футбольные федерации Италии и Испании выражают сомнения в готовности провести матчи в Риме и Бильбао.

Кроме того, в некоторых городах на лето 2021 года запланированы нефутбольные мероприятия, и возникает проблема с проведением в них Евро-2020. Это касается стадионов в Дублине, Глазго и Амстердаме.

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Источник — Daily Mail

(1 голос)

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Комментарии
    Zport.
    online
      Zport., 09.04.2020 13:57
    0
    bzzzzz, 09.04.2020 13:53
    и в чем он бредовый ?
    Что плохого в том, чтобы проводить турнир в нескольких странах, помоему это куда лучше и логичней чем проводить турнир в одной стране. Тем более расстояния в Европе небольшие.
    Особенно группе А весело, которая играет в Баку и Риме. Вообще не большое расстояние
    Ссылка
    bzzzzz
    online
      bzzzzz, 09.04.2020 13:53
    -1
    Alex___Romanov, 09.04.2020 13:29
    Ещё до пандемии формат этого евро был признан как самый бредовый в истории. А теперь вообще настоящий геморой от горе реформ у УЕФА начнётся
    и в чем он бредовый ?
    Что плохого в том, чтобы проводить турнир в нескольких странах, помоему это куда лучше и логичней чем проводить турнир в одной стране. Тем более расстояния в Европе небольшие.
    Ссылка
    Alex___Romanov
    online
      Alex___Romanov, 09.04.2020 13:29
    0
    Ещё до пандемии формат этого евро был признан как самый бредовый в истории. А теперь вообще настоящий геморой от горе реформ у УЕФА начнётся
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 09.04.2020 13:57
    0
    bzzzzz, 09.04.2020 13:53
    и в чем он бредовый ?
    Что плохого в том, чтобы проводить турнир в нескольких странах, помоему это куда лучше и логичней чем проводить турнир в одной стране. Тем более расстояния в Европе небольшие.
    Особенно группе А весело, которая играет в Баку и Риме. Вообще не большое расстояние
    Ссылка
    Alex___Romanov
    online
      Alex___Romanov, 09.04.2020 13:29
    0
    Ещё до пандемии формат этого евро был признан как самый бредовый в истории. А теперь вообще настоящий геморой от горе реформ у УЕФА начнётся
    Ссылка
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