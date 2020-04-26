КУЛЫБА: «Динамовцы на карантине работают над развитием слабых сторон»

Тренер по физподготовке рассказал об особенностях работы на карантине

  • 26.04.2020 21:58
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КУЛЫБА: «Динамовцы на карантине работают над развитием слабых сторон»
© ФК Динамо Киев. Виталий Кулыба

Тренер по физической подготовке киевского «Динамо» Виталий Кулыба рассказал об особенностях подготовки в условиях карантина:

«Такая ситуация в моей работе впервые, как, наверное, у многих. Самое главное для футболистов сейчас – продолжать регулярно тренироваться. В любом случае, делать это нужно ежедневно, поддерживая работу над всеми компонентами – и выносливостью, и силовыми характеристиками, и скоростными. Работа должна быть направлена на развитие и поддержание всех физических качеств. 

Сейчас мы подбираем работу исходя из нынешних кондиций игроков. Конечно, у каждого игрока свой режим в соответствии с его текущей формой. Очень важно сохранить оптимальное функциональное состояние каждого и по возможности поработать над развитием слабых сторон. Для развития как раз есть время.

Та работа, которая выполняется дома, в основном, возлагается на доверии. Хотя игроки частично скидывают видео своих домашних тренировок. По примеру некоторых клубов, мы рассматривали и вариант проводить онлайн тренировки, с использованием видеосвязи, хотя это все равно не заменит полноценных тренировок в команде, ведь в домашних условиях можно выполнять только не специальную работу. Что касается беговой работы, мы ее контролируем. Игрок приезжает на базу, предварительно записавшись на определенное время, чтобы не пересекаться с другими. Затем он надевает GPS-датчик, пульсометр, и после мы смотрим как он выполнял работу, анализируем ее, на основе результатов составляем программу дальнейших тренировок. 

Пожалуй, не существует универсальной тренировки, которая решит все задачи. Да, эта разновидность тренировки очень эффективна для развития силовой выносливости. К тому же, такая тренировка, согласно исследованиям, достаточно хорошо развивает аэробную мощность. Хотя, конечно, определенные недостатки присутствуют и в таком режиме тренировок. Определенное упражнение, например, приседание, выполняется 20 секунд с максимальной интенсивностью, затем 10 секунд дается на отдых. И так восемь серий подряд в течении четырех минут. В таком режиме очень быстро наступает утомление, а вследствие страдает техника выполнения. 

Да, мы стараемся менять упражнения и тренировки каждую неделю для разнообразия тренировочного процесса. Главная цель работы сейчас – чтобы игроки постоянно находились в тонусе, и не было больших промежутков отдыха, а организм не отвыкал от тренировок. В таком режиме форму можно поддерживать хоть всю жизнь. Но они профессионально занимаются футболом, а это совсем другая работа. Это не просто поддержание тонуса и хорошей функциональной формы для себя. Все равно должна быть специальная работа с мячом, определенные упражнения, работа в команде. Но для этого необходимы другие условия, командные тренировки, полноценный тренировочный процесс. 

Все зависит от того, сколько будет длиться карантин, а также от того, насколько добросовестно ребята выполняли всю ту работу, которую мы им предложили. Грубо говоря, после двухмесячного карантина команде, думаю, понадобится пара недель на подготовку к играм. Может быть, за это время они успеют подготовиться не на сто процентов, но хотя бы наберут определенную форму для того чтобы поддерживать игровой ритм – все 90 минут матча. Чтобы организм выдерживал такую нагрузку без чрезмерного риска получить травму». 

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Источник — ФК Динамо Киев

(1 голос)

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Комментарии
    pl2012ua
    online
      pl2012ua, 26.04.2020 22:32
    0
    действительно смешная формулировка
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    rugby1970
    online
      rugby1970, 26.04.2020 22:14
    -2
    " по возможности поработать над развитием слабых сторон " - ха-ха-ха! Им уж точно надо и дальше развивать их СЛАБЫЕ СТОРОНЫ
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    pl2012ua
    online
      pl2012ua, 26.04.2020 22:32
    0
    действительно смешная формулировка
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