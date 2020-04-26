Милевский — Гутору: «Рад тебе всегда»

35-летний украинский нападающий «Динамо-Брест» Артем Милевский обратился к 31-летнему белорусскому вратарю солигорского «Шахтера» Александру Гутору после поединке 6-го тура чемпионата Беларуси, где команда Милевского проиграла со счетом 0:2.
«Серия, рад тебе всегда», — написал Милевский, опубликовав игровое фото и отметив Гутора.
«Ага», — лаконично прокомментировал пост вратарь.
В 2017-м году Милевский и Гутор защищали цвета российского клуба «Тосно».
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Источник — Instagram
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