Динамо Брест дома уступило Шахтеру Юрия Вернидуба

Беларуская Высшая лига продолжает свой розыгрыш несмотря на все предостережения европейских футбольных функционеров. Не от COVID-19, однако продолжает лихорадить действующего чемпиона страны на старте сезона. «Динамо» Брест, за который выступают сразу несколько исполнителей с украинским паспортом, столкнулся с определенными трудностями после поднятия над головой очередного трофея – Суперкубка. Подопечные Сергея Ковальчука уступали своим соперникам уже дважды за пять предыдущих туров, отчего перед началом отчетного тура обосновались в опасной близости к зоне вылета.



Шестым матчем для «сине-белых» в текущем розыгрыше национального первенства стала игра против солигорского «Шахтера». С командой еще одного украинца – Юрия Вернидуба, действующий чемпион встречался уже третий раз за последних два месяца: как раз в матче против «горняков» был добыт вышеупомянутый Суперкубок, после чего был сделан первый шаг в полуфинальной стадии Кубка страны (обе игры – 2:0). Такие результаты, в совокупности с единственной добытой до этого победой в сезоне, серьезно ударили по амбициям главного тренера «Шахтера». Локальная пресса даже успела выделить специалисту ближайшие три игры на исправление ситуации. И первая из них проходила именно в Бресте.



Беларуский футбол часто попадает под критику зрителей по поводу своей невыразительности, а отсутствие голевых моментов списывается на плотность игры в центре поля. В контексте первого тайма отчетной встречи эта зона выступала исключительно как место для фолов со стороны излишне вспыльчивого в этот вечер Нойока. И у Александра определенно имелся повод для такой реакции. Уже к середине стартовых 45-и игровых минут «Динамо» уступало по счету.



«Шахтер» спокойно пользовался потерей концентрации у игроков правого фланга соперников, а один из многочисленных прострелов Антича завершился неудачной попыткой перехвата от центрального защитника Витуса, после чего мяч отправился в сетку ворот Павлюченко.



Достаточно моментов для отыгрывания незавидного отставания было у хозяев еще до перерыва, однако Гутор сменил череду невнятных попыток сыграть на перехвате фланговых подач на безумные спасения после ударов с близкой дистанции от Лаптева. Форварду своей команды активно старался оказать поддержку Артем Милевский, но до ухода команд в подтрибунные помещения счет не поменялся. Коллектив Вернидуба сместил акцент своей игры на контратаки, в завершении которых мало преуспевал форвард Лисакович.



Во втором тайме игра в большей своей степени проходила на половине поля гостей. Тренерский штаб «Шахтера» дал указание своим футболистам полностью отойти на свою половину поля, оставив на острие одинокого Лисаковича, за которым закреплялась задача зацепиться за случайный верховой мяч. И как раз в подобном стиле и прошла вторая голевая атаки солигорцев в этой встрече. Оборона Бреста не стала сопротивляться продвижению Ивановича через правый фланг штрафной. Последовал прострел в центральную зону, откуда Лисакович в одно касание переправил мяч в сетку.



По части результата игру можно было на этом завершать. «Динамо» предложило оппонентам лишь несколько опасных стандартов в исполнении Нойока, а также обострение в конце встречи при активном участии Лаптева. Однако попытки форварда акробатическими приемами завершить одну из многочисленных подач с флангов к успеху не привели. Попадание в каркас ворот образца момента наконечника атак «сине-белых» из первой половины повторил под занавес матча Павловец, когда ударом головой отправил мяч в перекладину. Но даже подобных усилий не хватило хозяевам для изменения счета на табло. Этим поражением Брест ставит под сомнение не только свои амбиции по защите титула, но и положение перед ответной игрой в Кубке Беларуси.



В середине следующей недели команды проведут между собой ответный матч в полуфинале национального Кубка, после чего, уже в рамках чемпионата, «Динамо» сыграет на выезде против «Белшины», а «Шахтер» примет на своем поле «Ислочь».

Беларуская Высшая лига. 6-й тур.

Динамо Брест – Шахтер Солигорск – 0:2

Витус (авт.), 25, Лисакович, 67

Юзепчук, 21, Нойок, 33 – Антич, 33, Хадаркевич, 62, Сачивко, 75, Сёке, 82, Селява, 86, Бодул, 90+2

Динамо Брест: Павлюченко – Веретило, Павловец, Витус (Быков, 69), Юзепчук – Нойок, Кисляк – Савицкий (Шевченко, 84), Милевский, Гордейчук (Кривец, 73) – Лаптев.

Шахтер Солигорск: Гутор – Антич, Хадаркевич, Сачивко, Вукманич – Сёке, Кендыш (Сотников, 85) – Баланович (Подстрелов, 90), Селява, Иванович – Лисакович (Бодул, 77).

Арбитр: Виталий Севостьяник (Гродно, Беларусь)

Стадион: Спорткомплекс «Брестский» (Брест, Беларусь)

Удары (в створ): 25 (15) – 21 (11)

Угловые: 12 – 4

ДИНАМО БРЕСТ-ШАХТЕР СОЛИГОРСК. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 10°C