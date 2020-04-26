Слуцк – Белшина – 3:2. Дубль Бала. Видео голов и обзор матча

24 апреля состоялся матч 6-го тура чемпионата Беларуси, в котором «Слуцк» переиграл «Белшину» (3:2).
Смотрите видео голов и обзор матча «Слуцк» – «Белшина» – 3:2
Голы забили: Мухаммед Умар Бала, 20, 88, Сердюк, 35 – Ковель, 44, Бордуков, 52.
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Источник — YouTube
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