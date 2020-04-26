Слуцк – Белшина – 3:2. Дубль Бала. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 6-го тура чемпионата Беларуси

  • 26.04.2020 19:38
  • 212 просмотров
  • 2 комментария
Слуцк – Белшина – 3:2. Дубль Бала. Видео голов и обзор матча
© YouTube

24 апреля состоялся матч 6-го тура чемпионата Беларуси, в котором «Слуцк» переиграл «Белшину» (3:2).

Смотрите видео голов и обзор матча «Слуцк» – «Белшина» – 3:2

Голы забили: Мухаммед Умар Бала, 20, 88, Сердюк, 35 – Ковель, 44, Бордуков, 52.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — YouTube

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Капитан Врунгель
      Капитан Врунгель, 26.04.2020 20:05
    0
    FK SLUTSk чемпион!
    Ссылка
    common_sense
    online
      common_sense, 26.04.2020 20:00
    0
    SLUTsk!!!
    Ссылка
    Капитан Врунгель
      Капитан Врунгель, 26.04.2020 20:05
    0
    FK SLUTSk чемпион!
    Ссылка
    common_sense
    online
      common_sense, 26.04.2020 20:00
    0
    SLUTsk!!!
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности