КАРАВАЕВ: «В масках тяжеловато даже дышать, а играть будет очень сложно»

Футболист киевского «Динамо» рассказал, каким может быть футбол на карантине

  • 26.04.2020 19:17
  • 142 просмотра
  • 1 комментарий
КАРАВАЕВ: «В масках тяжеловато даже дышать, а играть будет очень сложно»
© ТК Футбол 1/2/3. Александр Караваев

Футболист киевского «Динамо» Александр Караваев рассказал, возможно ли играть в защитных масках, как это планируют в Бундеслиге в случае возобновления сезона в мае:

«Это возможно, но как мне кажется, это должны быть немного другие маски. Если даже ходишь в обычных масках, то, грубо говоря, тяжеловато дышать. А если еще и бегать, то это совсем другие нагрузки. Это будет очень тяжело, может быть все что угодно.

Поэтому если будет принято решение, то я уверен, что это должны быть какие-то определенные маски, чтобы в них можно было играть и тренироваться. Специалисты должны все обдумать и принять верное решение, можно это или нельзя, чтобы не навредить организму».

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Источник — Футбол 1/2/3

(2 голоса)

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Комментарии
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 26.04.2020 19:25
    0
    А кросс в полной амуниции по пересеченной местности и в противогазе?
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 26.04.2020 19:25
    0
    А кросс в полной амуниции по пересеченной местности и в противогазе?
    Ссылка
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