КАРАВАЕВ: «В масках тяжеловато даже дышать, а играть будет очень сложно»

Футболист киевского «Динамо» Александр Караваев рассказал, возможно ли играть в защитных масках, как это планируют в Бундеслиге в случае возобновления сезона в мае:

«Это возможно, но как мне кажется, это должны быть немного другие маски. Если даже ходишь в обычных масках, то, грубо говоря, тяжеловато дышать. А если еще и бегать, то это совсем другие нагрузки. Это будет очень тяжело, может быть все что угодно.

Поэтому если будет принято решение, то я уверен, что это должны быть какие-то определенные маски, чтобы в них можно было играть и тренироваться. Специалисты должны все обдумать и принять верное решение, можно это или нельзя, чтобы не навредить организму».