Торпедо-БелАЗ и Рух Брест разошлись миром в матче с участием двух украинцев

У хозяев поля играл Дмитрий Юсов, а за гостей матч провел Александр Мигунов

  • 26.04.2020 17:51
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Торпедо-БелАЗ и Рух Брест разошлись миром в матче с участием двух украинцев
© ФК Рух Брест. Александр Мигунов

26 апреля в Беларуси состоялся матч 6-го тура национального чемпионата. В поединке между командами «Торпедо-БелАЗ» и «Рух» Брест зафиксирована ничья со счетом 0:0.

В матче приняли участие двое украинцев. У хозяев поля до 71-й минуты играл полузащитник Дмитрий Юсов, а в составе гостей весь поединок отыграл хавбек Александр Мигунов.

Автозаводский клуб вышел на 2-е место в турнирной таблице (11 очков), а его соперники занимают 12-ю позицию (8 баллов). В 18:00 по Киеву начнется последний матч 6-го тура, в котором сыграют «Ислочь» и «Витебск».

Чемпионат Беларуси. 6-й тур.

«Торпедо-БелАЗ» – «Рух» Брест – 0:0

Турнирная таблица

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Источник — Sport.ua

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