Арсенал начал работу по трансферу Дембеле

«Арсенал» проявляет интерес к полузащитнику «Барселоны» Усману Дембеле. Лондонский клуб уже запросил у «Барселоны» информацию по возможному трансферу игрока.
«Барселона» готова отпустить Дембеле. В клубе считают трансфер Дембеле провальным. К тому же, продажа француза позволит «Барселоне» получить средства на осуществление входящих трансферов, главных из которых – возвращение Неймара.
Сейчас Дембеле восстанавливается после травмы и вернется в игру не раньше августа.
В нынешнем сезоне Дембеле провел за «Барселону» всего 9 матчей и забил 1 гол.
Источник — Sport.es
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