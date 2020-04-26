Арсенал начал работу по трансферу Дембеле

«Арсенал» проявляет интерес к полузащитнику «Барселоны» Усману Дембеле. Лондонский клуб уже запросил у «Барселоны» информацию по возможному трансферу игрока.

«Барселона» готова отпустить Дембеле. В клубе считают трансфер Дембеле провальным. К тому же, продажа француза позволит «Барселоне» получить средства на осуществление входящих трансферов, главных из которых – возвращение Неймара.

Сейчас Дембеле восстанавливается после травмы и вернется в игру не раньше августа.

В нынешнем сезоне Дембеле провел за «Барселону» всего 9 матчей и забил 1 гол.