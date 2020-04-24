Зарплата Неймара уменьшится в 2,5 раза, если он вернется в Барселону

Несмотря на финансовые трудности, «Барселона» не отказалась от идеи летом вернуть в клуб форварда ПСЖ Неймара.
При этом самому бразильцу придется пойти на серьезные финансовые жертвы, если он хочет вернуться в Каталонию.
Сейчас в ПСЖ он получает 52 миллиона евро в год с учетом зарплаты, бонусов и спонсорского контракта с Национальным банком Катара. «Барселона» готова предложить бразильцу только 20 миллионов евро в год.
Ранее сообщалось о том, что ПСЖ хочет предложить Неймару новый 5-летний контракт с повышением зарплаты до 38 миллионов евро в год.
Источник — Mundo Deportivo
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