Зарплата Неймара уменьшится в 2,5 раза, если он вернется в Барселону

Бразильцу придется пойти на жертвы ради возвращения в Каталонию

  • 24.04.2020 12:17
  • 182 просмотра
  • 1 комментарий
Зарплата Неймара уменьшится в 2,5 раза, если он вернется в Барселону
© ФК ПСЖ. Неймар

Несмотря на финансовые трудности, «Барселона» не отказалась от идеи летом вернуть в клуб форварда ПСЖ Неймара.

При этом самому бразильцу придется пойти на серьезные финансовые жертвы, если он хочет вернуться в Каталонию.

Сейчас в ПСЖ он получает 52 миллиона евро в год с учетом зарплаты, бонусов и спонсорского контракта с Национальным банком Катара. «Барселона» готова предложить бразильцу только 20 миллионов евро в год.

Ранее сообщалось о том, что ПСЖ хочет предложить Неймару новый 5-летний контракт с повышением зарплаты до 38 миллионов евро в год.

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Источник — Mundo Deportivo

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Комментарии
    Евгений Бойкинюк
      Евгений Бойкинюк, 24.04.2020 12:29
    0
    у таких звёзд всё-равно основной доход идёт от рекламных соглашений, а не с зп.
    Ссылка
    Евгений Бойкинюк
      Евгений Бойкинюк, 24.04.2020 12:29
    0
    у таких звёзд всё-равно основной доход идёт от рекламных соглашений, а не с зп.
    Ссылка
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