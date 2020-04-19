ПСЖ предложит Неймару новый 5-летний контракт с увеличением зарплаты

Французский ПСЖ предложит бразильскому форварду Неймару новый пятилетний контракт с зарплатой в 38 миллионов евро в год.
28-летний бразилец не вернется в «Барселону» в летнее трансферное окно из-за финансового кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
В текущем сезоне Неймар провел за ПСЖ 22 матча во всех турнирах, где забил 18 мячей и отдал 10 результативных передач. Действующий контракт Неймара рассчитан до июля 2022 года с зарплатой около 31,6 млн евро в год.
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Источник — Twitter
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