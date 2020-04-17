Барселона не купит Неймара этим летом

У каталонского клуба другие приоритеты

  • 17.04.2020 09:53
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Барселона не купит Неймара этим летом
© ФК ПСЖ. Неймар

Каталонская «Барселона» не выкупит контракт 28-летнего форварда ПСЖ и сборной Бразилии Неймара этим летом.

«Барселона» испытывает серьезные финансовые трудности из-за карантина, введенного в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.

В приоритетах у «блаугранас» продление контракта с 32-летним аргентинским бомбардиром Лионелем Месси. Также «Барселона» рассчитывает выкупить 22-летнего аргентинского форварда «Интера» Лаутаро Мартинеса. Клаусула Мартинеса составляет €111 миллионов.

В текущем сезоне Неймар провел за ПСЖ 22 матча во всех турнирах, где забил 18 мячей и отдал 10 результативных передач.

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Источник — Catalunya Ràdio

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