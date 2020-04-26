Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Днепр? Это был полет в космос»

Бывший защитник сборной Украины Артем Федецкий вспомнил свой переход из «Карпат» в «Днепр» в 2012 году:

«Это было похоже на полет в космос, как в организационном, так и в финансовом плане. Все было на высшем уровне, а потом наступил кризис и «Днепр» просто упал в пропасть. Говорю, а до сих пор скребет на душе».

Федецкий выступал за «Днепр» до 2016 года.

Ранее Федецкий вспомнил свой конфликт с Дарио Срной.