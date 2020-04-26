Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Днепр? Это был полет в космос»

Экс-игрок сборной Украины – о своей карьере в «Днепре»

  • 26.04.2020 16:59
  • 584 просмотра
  • 3 комментария
Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Днепр? Это был полет в космос»
© УАФ. Артем Федецкий

Бывший защитник сборной Украины Артем Федецкий вспомнил свой переход из «Карпат» в «Днепр» в 2012 году:

«Это было похоже на полет в космос, как в организационном, так и в финансовом плане. Все было на высшем уровне, а потом наступил кризис и «Днепр» просто упал в пропасть. Говорю, а до сих пор скребет на душе».

Федецкий выступал за «Днепр» до 2016 года.

Ранее Федецкий вспомнил свой конфликт с Дарио Срной.

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Источник — UA-Football

(3 голоса)

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Комментарии
    common_sense
    online
      common_sense, 26.04.2020 18:01
    0
    doktor09, 26.04.2020 17:55
    В 2016г были выборы? А, в мусковии...Ты пьян, однако опять!!!
    пьян тут только ты. ты проголосовал за беню в прошлом году. а беня угробил Днепр
    Ссылка
    doktor09
    online
      doktor09, 26.04.2020 17:55
    0
    common_sense, 26.04.2020 17:36
    вы за этот "кризис" даже умудрились проголосовать 21.04)))))
    В 2016г были выборы? А, в мусковии...Ты пьян, однако опять!!!
    Ссылка
    common_sense
    online
      common_sense, 26.04.2020 17:36
    -5
    вы за этот "кризис" даже умудрились проголосовать 21.04)))))
    Ссылка
    common_sense
    online
      common_sense, 26.04.2020 18:01
    0
    doktor09, 26.04.2020 17:55
    В 2016г были выборы? А, в мусковии...Ты пьян, однако опять!!!
    пьян тут только ты. ты проголосовал за беню в прошлом году. а беня угробил Днепр
    Ссылка
    doktor09
    online
      doktor09, 26.04.2020 17:55
    0
    common_sense, 26.04.2020 17:36
    вы за этот "кризис" даже умудрились проголосовать 21.04)))))
    В 2016г были выборы? А, в мусковии...Ты пьян, однако опять!!!
    Ссылка
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