Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Когда зацепил Срну – думал, карьера в Шахтере закончилась»

Известный защитник – о конфликте с Дарио Срной

  • 26.04.2020 13:02
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Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Когда зацепил Срну – думал, карьера в Шахтере закончилась»
© УАФ. Артем Федецкий

Бывший защитник сборной Украины Артем Федецкий рассказал о том, почему в 2001 году принял решение перейти в молодежную академию «Шахтера»:

- В то время все мальчишки мечтали играть в «Динамо». Неужели у тебя не было желания попасть в динамовскую академию, которая намного ближе от родного дома? Есть же разница - 400 километров и 1200.
- Думаю, ключевую роль сыграло, что в «Шахтере» был мой земляк Толя Тимощук, игравший в «Волыни», когда мой папа был тренером. Толя сказал, мол не переживайте, я присмотрю за ним. И действительно он помог мне, 15-летнему пацану, вдали от родных адаптироваться к новой жизни.

Когда он подъезжал в интернат на своем «шестисотом» Мерседесе, чтобы забрать меня, все ребята и тренера были на ушах. Даже в команде у меня была кликуха не Федя, а звали и подкалывали Толей. Первое время было действительно тяжело без родителей.

- Поэтому когда Толю обижали, ты первый бросился с кулаками на Срну, защищая своего земляка. Что это была за история?
- Во время тренировки Тимощук плотно подкатился в подкате против Срны. Видимо, ему это не понравилось, после чего он, недолго думая, набросился на Толю. На помощь к Дарио поспешил Лалатович. Вышло двое на одного.

Поэтому мне ничего не оставалось, как уравнять численность, вклинился, где и зацепил по лицу Срну, но в ответ получил от здорованя, а он под два метра - Лалатовича. Потом подбежали тренеры, ребята и на этом конфликт потушили. Думал после этого: ну все, моя карьера в «Шахтере» закончилась. Но Тимощук был уже авторитетом в команде, поэтому сказал, чтобы не переживал.

Ранее Федецкий раскритиковал игроков «Динамо» Киев.

 

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Источник — UA-Football

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