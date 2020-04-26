Арсенал возобновит тренировки в понедельник

Уже завтра, 27 апреля, лондонский «Арсенал» возобновит тренировки. При этом футболисты смогут проводить только индивидуальные тренировки.

Полноценные групповые занятия станут возможны только тогда, когда правительство Великобритания ослабит карантин.

При этом к услугам игроков «Арсенала» будут только тренировочные поля клубной базы. Все остальные помещения базы останутся закрытыми.

Ранее сообщалось о том, что «Арсенал» может продать Пьера-Эмерика Обамеянга.