Александр КАРАВАЕВ: «Хачериди делает это не со зла»

Футболист «Динамо-Брест» сам не может объяснить сове поведение, считает игрок «Динамо» Киев

  • 26.04.2020 15:48
  • 257 просмотров
  • 2 комментария
Александр КАРАВАЕВ: «Хачериди делает это не со зла»
© ФК Динамо Киев. Александр Караваев

Футболист киевского «Динамо» Александр Караваев поделился мнением о пятиматчевой дисквалификации украинского защитника «Динамо-Брест» Евгения Хачериди.

«Женя, как всегда, в своем репертуаре. Когда он выходит на поле, он как в другом мире, у него все переворачивается. Мы общались с ним — адекватный и простой парень. С ним обо всем можно поговорить.

А когда выходит на поле, говорит, что полностью в игре, а потому бывают такие непонятные моменты. Он их объяснить сам не может. Я уверен, что он это делает не специально, не со зла, без злого умысла. Как-то так выходит. Наверное, слишком большой азарт в игре, эмоции переполняют, все это эмоции», — сказал Караваев.

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Источник — #FootballHub

(1 голос)

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Комментарии
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 26.04.2020 16:26
    0
    Каравай хоть бы не тявкал на Хачика. Сам плять такие номера отжигает, что давно пора дать пинком под зад
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    dd dent
    online
      dd dent, 26.04.2020 16:15
    0
    Лучше б уже молчали, а то звучит будто он просто олигофрен умственно отсталый
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 26.04.2020 16:26
    0
    Каравай хоть бы не тявкал на Хачика. Сам плять такие номера отжигает, что давно пора дать пинком под зад
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 26.04.2020 16:15
    0
    Лучше б уже молчали, а то звучит будто он просто олигофрен умственно отсталый
    Ссылка
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