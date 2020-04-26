Александр КАРАВАЕВ: «Хачериди делает это не со зла»

Футболист киевского «Динамо» Александр Караваев поделился мнением о пятиматчевой дисквалификации украинского защитника «Динамо-Брест» Евгения Хачериди.

«Женя, как всегда, в своем репертуаре. Когда он выходит на поле, он как в другом мире, у него все переворачивается. Мы общались с ним — адекватный и простой парень. С ним обо всем можно поговорить.

А когда выходит на поле, говорит, что полностью в игре, а потому бывают такие непонятные моменты. Он их объяснить сам не может. Я уверен, что он это делает не специально, не со зла, без злого умысла. Как-то так выходит. Наверное, слишком большой азарт в игре, эмоции переполняют, все это эмоции», — сказал Караваев.