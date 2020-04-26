В Италии болельщики вернутся на стадионы не раньше 2021 года

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте официально заявил, что карантин в стране будет ослаблен с 4 мая. Это открывает итальянскому футболу дорогу к возобновлению сезона.

Таким образом, с 4 мая итальянские клубы смогут проводить индивидуальные тренировки. А с 18 мая планируется возобновление полноценных групповых занятий.

При этом возвращение болельщиков на трибуны итальянских стадионов планируют перенести на 2021 год.

Также в Италии останутся закрытыми бары и рестораны, а учеба в школах возобновится лишь в сентябре.