В Италии болельщики вернутся на стадионы не раньше 2021 года

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте официально заявил, что карантин в стране будет ослаблен с 4 мая. Это открывает итальянскому футболу дорогу к возобновлению сезона.
Таким образом, с 4 мая итальянские клубы смогут проводить индивидуальные тренировки. А с 18 мая планируется возобновление полноценных групповых занятий.
При этом возвращение болельщиков на трибуны итальянских стадионов планируют перенести на 2021 год.
Также в Италии останутся закрытыми бары и рестораны, а учеба в школах возобновится лишь в сентябре.
Источник — Reuters
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