ФОТО. Свитолина готова к виртуальному турниру по теннису

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина готовится принять участие в виртуальном турнире под эгидой организаторов «Mutua Madrid Open» (Открытого чемпионата Испании по теннису).
«Кто-нибудь играет в теннис? Готова к завтрашнему дню», – написала спортсменка в инстаграме.
Напомним, в дебютном матче Свитолина сразится против Сораны Кырсти. Встреча пройдет в понедельник, 27 апреля. Начало в 18:30 по Киеву.
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Источник — Sport.ua
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