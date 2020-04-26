ФОТО. Свитолина готова к виртуальному турниру по теннису

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина готовится принять участие в виртуальном турнире под эгидой организаторов «Mutua Madrid Open» (Открытого чемпионата Испании по теннису).

«Кто-нибудь играет в теннис? Готова к завтрашнему дню», – написала спортсменка в инстаграме.

Напомним, в дебютном матче Свитолина сразится против Сораны Кырсти. Встреча пройдет в понедельник, 27 апреля. Начало в 18:30 по Киеву.