Клопп лично работает над трансфером Мбаппе в Ливерпуль

«Ливерпуль» хочет летом подписать звездного форварда ПСЖ Килиана Мбаппе.
При этом над трансфером работает лично главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп. Немец связывался с отцом Мбаппе, чтобы убедить его в том, что форварду лучше перейти в «Ливерпуль».
«Ливерпуль» видит в Мбаппе замену Садио Мане, который может перейти в «Реал».
При этом в ПСЖ уверены, что Мбаппе продлит контракт с клубом.
В нынешнем сезоне на счету Мбаппе 30 голов и 17 ассистов в 33 матчах за ПСЖ во всех турнирах.
Источник — Le 10 Sport
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