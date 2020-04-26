Клопп лично работает над трансфером Мбаппе в Ливерпуль

«Ливерпуль» готовит трансферную бомбу

  • 26.04.2020 12:28
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Клопп лично работает над трансфером Мбаппе в Ливерпуль
© twitter.com/PSG_inside

«Ливерпуль» хочет летом подписать звездного форварда ПСЖ Килиана Мбаппе.

При этом над трансфером работает лично главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп. Немец связывался с отцом Мбаппе, чтобы убедить его в том, что форварду лучше перейти в «Ливерпуль».

«Ливерпуль» видит в Мбаппе замену Садио Мане, который может перейти в «Реал».

При этом в ПСЖ уверены, что Мбаппе продлит контракт с клубом.

В нынешнем сезоне на счету Мбаппе 30 голов и 17 ассистов в 33 матчах за ПСЖ во всех турнирах.

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Источник — Le 10 Sport

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