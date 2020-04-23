ПСЖ уверен, что Мбаппе продлит контракт с клубом

Французский клуб готов предоставить футболисту улучшенные условия

  • 23.04.2020 09:47
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ПСЖ уверен, что Мбаппе продлит контракт с клубом
© ФК ПСЖ. Килиан Мбаппе

Руководство парижского ПСЖ уверено, что 22-летний французский форвард Килиан Мбаппе продлит контракт с клубом.

Текущее соглашение Мбаппе с ПСЖ рассчитано до лета 2022-го года. Парижский клуб намерен предложить игроку улучшенные условия.

Ориентировочная стоимость Мбаппе оценивается в €200 миллионов. В текущем сезоне Мбаппе провел за ПСЖ 33 матча во всех турнирах, где забил 30 мячей и отдал 17 результативных передач.

Ранее сообщалось, что Мбаппе интересуется мадридский «Реал».

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Источник — ESPN

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