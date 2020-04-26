Богдан ЛЕДНЕВ: «Попову и Миколенко еще рано уезжать в Европу»

Полузащитник «Зари» Богдан Леднев, права на которого принадлежат «Динамо», поделился мнением по поводу того,готовы ли Денис Попов и Виталий Миколенко к переезду в Европу:

«Считаю, что они готовы, но им нужно еще побыть в Украине. Рано еще уезжать. Это мое мнение.

Они хорошего уровня футболисты, уверен, что есть интерес, как пишут. Но считаю, что еще рано уезжать в европейские клубы».

Ранее Леднев рассказал о том, на какой позиции хочет играть в «Динамо».