Богдан ЛЕДНЕВ: «Попову и Миколенко еще рано уезжать в Европу»

Хавбек «Зари» - о молодых талантах «Динамо»

  • 26.04.2020 11:33
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Богдан ЛЕДНЕВ: «Попову и Миколенко еще рано уезжать в Европу»
© ФК Заря. Богдан Леднев

Полузащитник «Зари» Богдан Леднев, права на которого принадлежат «Динамо», поделился мнением по поводу того,готовы ли Денис Попов и Виталий Миколенко к переезду в Европу:

«Считаю, что они готовы, но им нужно еще побыть в Украине. Рано еще уезжать. Это мое мнение.

Они хорошего уровня футболисты, уверен, что есть интерес, как пишут. Но считаю, что еще рано уезжать в европейские клубы».

Ранее Леднев рассказал о том, на какой позиции хочет играть в «Динамо».

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Источник — Футбольный формат

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