Богдан ЛЕДНЕВ: «В Динамо хочу играть на позиции 10 номера»

Полузащитник «Зари» рассказал, как видит свое будущее

  • 24.04.2020 21:27
  • 633 просмотра
  • 4 комментария
Богдан ЛЕДНЕВ: «В Динамо хочу играть на позиции 10 номера»
© ФК Заря. Богдан Леднев

По окончании аренды Леднев хочет вернуться в «Динамо» и побороться за место в основном составе. В нынешнем сезоне 22-летний полузащитник забил 11 голов.

«Рассматриваю ли я вариант, чтобы остаться в «Заре»? Моя задача сейчас – закрепиться в «Динамо». Я не думаю о том, чтобы уйти в аренду. Мне «Заря» очень нравится, но я хочу выйти на новый уровень – закрепиться в составе и показывать хороший футбол.

Я вижу себя на позиции 10 номера. Мне нравится играть на этой позиции. Фланговых игроков в «Динамо» много хороших, конкуренция очень большая. Но в «Заре» я играю в центре и мне очень нравится эта позиция», - сказал Леднев во время прямого эфира в Instagram Футбольного формата.

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Источник — Instagram

(4 голоса)

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Комментарии
    Vit18
    online
      Vit18, 24.04.2020 22:22
    0
    В Динамо ця позиція не має такої конкуренції, як фланги
    Ссылка
    rus
    online
      rus, 24.04.2020 21:58
    0
    rus, 24.04.2020 21:57
    А я хочу чтобы Металлист возрадился
    И дал вам всем пиз......!
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 24.04.2020 21:58
    -2
    "Я вижу себя на позиции 10 номера. Мне нравится играть на этой позиции".
    Ипать, чувак ещё никуда не перешёл, не знает раскладов Михайлисенки по расстановке игроков, а уже мутит революцию и хочет себя любимого пристроить. Кто много болтает о тактике, тот с умным видом много сидит на банке.
    Ссылка
    rus
    online
      rus, 24.04.2020 21:57
    -1
    А я хочу чтобы Металлист возрадился
    Ссылка
    Vit18
    online
      Vit18, 24.04.2020 22:22
    0
    В Динамо ця позиція не має такої конкуренції, як фланги
    Ссылка
    rus
    online
      rus, 24.04.2020 21:58
    0
    rus, 24.04.2020 21:57
    А я хочу чтобы Металлист возрадился
    И дал вам всем пиз......!
    Ссылка
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