Богдан ЛЕДНЕВ: «В Динамо хочу играть на позиции 10 номера»

По окончании аренды Леднев хочет вернуться в «Динамо» и побороться за место в основном составе. В нынешнем сезоне 22-летний полузащитник забил 11 голов.

«Рассматриваю ли я вариант, чтобы остаться в «Заре»? Моя задача сейчас – закрепиться в «Динамо». Я не думаю о том, чтобы уйти в аренду. Мне «Заря» очень нравится, но я хочу выйти на новый уровень – закрепиться в составе и показывать хороший футбол.

Я вижу себя на позиции 10 номера. Мне нравится играть на этой позиции. Фланговых игроков в «Динамо» много хороших, конкуренция очень большая. Но в «Заре» я играю в центре и мне очень нравится эта позиция», - сказал Леднев во время прямого эфира в Instagram Футбольного формата.