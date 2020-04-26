По стопам Уокера. Кин устроил эротическую вечеринку во время карантина

Нападающий «Эвертона» провел время с моделями и все это снимал

  • 26.04.2020 10:54
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  • 1 комментарий
По стопам Уокера. Кин устроил эротическую вечеринку во время карантина
© ФК Эвертон. Мойзе Кин

Нападающий «Эвертона» Мойзе Кин устроил секс-вечеринку у себя дома во время карантина. Сообщается, что на съемную квартиру Кина были приглашены модели, которые танцевали эротические танцы и трогали его за причинное место.

Более того, 20-летний итальянец, который зарабатывает 57 тысяч евро в неделю, все это снимал. Запись попала в группу Snapchat с подписью «Очистка от карантина».

«Вечеринка была дикой и продолжалась до раннего утра. Звездам АПЛ платят огромные зарплаты за то, что они не работают. Это должно разозлить людей, которые потеряли работу или которым урезали зарплату. Они думают, что они выше правил», – заявил источник.

В «Эвертоне» сообщили, что они потрясены поведением Кина.

«Клуб регулярно подчеркивает важность соблюдения всех рекомендаций правительства, в том числе правил поведения дома и за его пределами. Мы рассылаем официальные сообщения всем сотрудникам и игрокам», – говорится в заявлении.

Напомним, Мойзе Кин перешел в «Эвертон» из «Ювентуса» летом 2019 года за 27,5 млн евро.

Ранее в подобный скандал угодил одноклубник Александра Зинченко.

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Источник — The Sun

(2 голоса)

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Комментарии
    steelmaker
    online
      steelmaker, 26.04.2020 11:30
    0
    очередной малолетний идиот, который не знает, куда деть несусветное падающее на него за просто так бабло
    Ссылка
    steelmaker
    online
      steelmaker, 26.04.2020 11:30
    0
    очередной малолетний идиот, который не знает, куда деть несусветное падающее на него за просто так бабло
    Ссылка
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