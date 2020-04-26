Команда мечты по версии Сергея Кривцова

Защитник «Шахтера» Сергей Кривцов назвал лучших футболистов, которые составляют его личную команду мечты.
В нее вошли:
Вратарь: Джанлуиджи Буффон.
Защитники: Кафу, Алессандро Неста, Паоло Мальдини, Роберто Карлос.
Полузащитники: Клод Макелеле, Стивен Джеррард, Фрэнк Лэмпард.
Нападающие: Лионель Месси, Криштиану Роналду, Роналдо.
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Источник — ФК Шахтер Донецк
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