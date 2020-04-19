Команда мечты по версии Николая Шапаренко

Полузащитник «Динамо» Николай Шапаренко назвал лучших по его мнению футболистов, которые составляют его личную команду мечты.
В нее вошли:
Вратарь: Джанлуиджи Буффон («Ювентус»).
Защитники: Трент Александр-Арнольд («Ливерпуль»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Серхио Рамос («Реал»), Марсело («Реал»).
Полузащитники: Н’Голо Канте («Челси»), Филипе Коутиньо («Бавария»), Лионель Месси («Барселона»).
Нападающие: Криштиану Роналду («Ювентус»), Карим Бензема («Реал»), Килиан Мбаппе (ПСЖ).
Источник — ФК Динамо Киев
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