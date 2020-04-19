Команда мечты по версии Николая Шапаренко

Полузащитник «Динамо» назвал лучших футболистов мира

  • 19.04.2020 15:27
  • 759 просмотров
  • 2 комментария
Команда мечты по версии Николая Шапаренко
© ФК Динамо. Николай Шапаренко

Полузащитник «Динамо» Николай Шапаренко назвал лучших по его мнению футболистов, которые составляют его личную команду мечты.
 
В нее вошли:
 
Вратарь: Джанлуиджи Буффон («Ювентус»).
Защитники: Трент Александр-Арнольд («Ливерпуль»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Серхио Рамос («Реал»), Марсело («Реал»).
Полузащитники: Н’Голо Канте («Челси»), Филипе Коутиньо («Бавария»), Лионель Месси («Барселона»).
Нападающие: Криштиану Роналду («Ювентус»), Карим Бензема («Реал»), Килиан Мбаппе (ПСЖ).

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Источник — ФК Динамо Киев

(6 голосов)

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Комментарии
    Dynamo-s-Dnepra
    online
      Dynamo-s-Dnepra, 19.04.2020 16:22
    +1
    ihor7003, 19.04.2020 15:32
    Бензема вообще ни о чем!!!!!!
    В Реале столько лет просто так не держат
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 19.04.2020 15:32
    -1
    Бензема вообще ни о чем!!!!!!
    Ссылка
    Dynamo-s-Dnepra
    online
      Dynamo-s-Dnepra, 19.04.2020 16:22
    +1
    ihor7003, 19.04.2020 15:32
    Бензема вообще ни о чем!!!!!!
    В Реале столько лет просто так не держат
    Ссылка
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