ФОТО. Месси почтил память бывшего тренера Барселоны

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси почтил память бывшего главного тренера каталонского клуба Тито Вилановы, умершего от рака 25 апреля 2014 года.
32-летний аргентинец выложил в инстаграме фото, на которой изображен баннер с портретом Вилановы на фоне «Камп Ноу». Подпись гласит «Тито навсегда».
Напомним, Виланова тренировал «Барселону» с 2012 по 2013 годы, выиграв с ней национальный чемпионат.
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Источник — Sport.ua
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