ФОТО. Месси почтил память бывшего тренера Барселоны

Тито Виланова скончался от онкологического заболевания в возрасте 45 лет

  • 26.04.2020 09:18
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ФОТО. Месси почтил память бывшего тренера Барселоны
© ФК Барселона. Лионель Месси и Тито Виланова

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси почтил память бывшего главного тренера каталонского клуба Тито Вилановы, умершего от рака 25 апреля 2014 года.

32-летний аргентинец выложил в инстаграме фото, на которой изображен баннер с портретом Вилановы на фоне «Камп Ноу». Подпись гласит «Тито навсегда».

Напомним, Виланова тренировал «Барселону» с 2012 по 2013 годы, выиграв с ней национальный чемпионат.

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Источник — Sport.ua

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