Юрий ВЕРНИДУБ: «Три матча подряд с Динамо Брест. Везет нам»

Украинский наставник прокомментировал победу

  • 25.04.2020 22:13
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Юрий ВЕРНИДУБ: «Три матча подряд с Динамо Брест. Везет нам»
© twitter.com/fcshakhterby

Украинский тренер «Шахтера» Солигорск Юрий Вернидуб прокомментировал победу 2:0 над «Динамо» Брест в рамках чемпионата Беларуси. Это первая победа команды с 28-го марта.

«Те пять туров, где мы не набирали очки, считаю, что мы не по игре это делали. Заслуживали большего. Сегодня обе команды показали хорошую игру с обеих сторон: и «Динамо», и «Шахтер». Нам больше, наверное, хотелось победить, поэтому мы выиграли 2:0. Поэтому рад, счастлив и благодарен ребятам, что сегодня так закончился матч».

«У нас как в хоккее, в НХЛ. То три подряд матча с «Торпедо-БелАЗ», то сейчас три подряд с «Динамо» Брест. Везет, как утопленникам. Но это не страшно. Думаю, что сделаем анализ, подготовимся и через три дня опять встретимся с Брестом в Солигорске. Думаю, что будет тоже хорошая игра. Пусть победит сильнейший! Хоть мы и проиграли первую игру 0:2, но шансы всегда есть».

«Нужно верить и выходить играть. Матч покажет», – сказал Вернидуб в эфире «Беларусь 5».

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Источник — Трибуна

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