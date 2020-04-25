Эксперты: трансферные цены упадут на 20-30%

Кризис, который вызвала пандемия коронавируса, серьезно ударит по трансферным ценам в футболе, а эксперты призывают больше не ждать переходов по 100 и больше миллионов.

Футбольная организация CIES Football Observatory, которая изучает трансферные вопросы, уверена, что цена на игроков упадут в среднем на 20-30%, так как у клубов больше не будет такого количества свободных денег.

И преимущество в переговорах теперь получат покупатели, так как продавцы будут согласны на меньшие суммы, чтобы оформить необходимый трансфер.