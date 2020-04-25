Игроки Челси отказались от снижения зарплат. Клуб просит помогать больницам

Руководство «Челси» не сумело договориться с игроками первой команды о снижении зарплат на период кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Сообщается, что стороны не испортили отношения и диалог проходит нормально, однако пока договориться не удалось.

При этом «Челси» в таком случае просит футболистов активнее жертвовать часть зарплаты различным больницам и программам, если уж они не хотят идти на сокращения.

Ранее в АПЛ «Вест Хэм», «Арсенал», «Саутгемптон» и «Норвич» согласовали снижение зарплат, а «Манчестер Сити» ведет переговоры об этом.