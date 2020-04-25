Игроки Челси отказались от снижения зарплат. Клуб просит помогать больницам

Договориться не удалось

  • 25.04.2020 19:56
  • 431 просмотр
  • 2 комментария
Игроки Челси отказались от снижения зарплат. Клуб просит помогать больницам
© Skysports.com

Руководство «Челси» не сумело договориться с игроками первой команды о снижении зарплат на период кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Сообщается, что стороны не испортили отношения и диалог проходит нормально, однако пока договориться не удалось.

При этом «Челси» в таком случае просит футболистов активнее жертвовать часть зарплаты различным больницам и программам, если уж они не хотят идти на сокращения.

Ранее в АПЛ «Вест Хэм», «Арсенал», «Саутгемптон» и «Норвич» согласовали снижение зарплат, а «Манчестер Сити» ведет переговоры об этом.

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Источник — Sky Sports

(4 голоса)

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Комментарии
    Alex___Romanov
    online
      Alex___Romanov, 25.04.2020 20:42
    0
    Кто бы нас спрашивал, хотим ли мы скоратить свою зп во время карантина или нет.
    Ссылка
    Panama2830
    online
      Panama2830, 25.04.2020 20:41
    0
    правильно, що відмовилися..... доїть того гебернатора чукотки.......
    Ссылка
    Alex___Romanov
    online
      Alex___Romanov, 25.04.2020 20:42
    0
    Кто бы нас спрашивал, хотим ли мы скоратить свою зп во время карантина или нет.
    Ссылка
    Panama2830
    online
      Panama2830, 25.04.2020 20:41
    0
    правильно, що відмовилися..... доїть того гебернатора чукотки.......
    Ссылка
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