Игроки Челси отказались от снижения зарплат. Клуб просит помогать больницам

Руководство «Челси» не сумело договориться с игроками первой команды о снижении зарплат на период кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
Сообщается, что стороны не испортили отношения и диалог проходит нормально, однако пока договориться не удалось.
При этом «Челси» в таком случае просит футболистов активнее жертвовать часть зарплаты различным больницам и программам, если уж они не хотят идти на сокращения.
Ранее в АПЛ «Вест Хэм», «Арсенал», «Саутгемптон» и «Норвич» согласовали снижение зарплат, а «Манчестер Сити» ведет переговоры об этом.
Источник — Sky Sports
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