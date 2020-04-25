Зинченко назвал три самых памятных матча за сборную Украины

На первое место хавбек «Манчестер Сити» поставил победу над Португалией

  • 25.04.2020 19:57
  • 328 просмотров
  • 1 комментарий
Зинченко назвал три самых памятных матча за сборную Украины
© ФК Манчестер Сити. Александр Зинченко

Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко назвал три своих матча за сборную Украины, которые он лучшего всего запомнил:

«Для меня первый матч – против Португалии. Для всех украинцев это было просто событие. Второй – когда забил дебютный гол против Румынии.

Третий матч – за юношескую сборную U-17 с Головко. Мы играли элит-раунд против сборной Германии. Там играл Юлиан Брандт, защитник из "Байера" Та, Вернер, все вот эти сборники. Их устраивали и ничья, и победа, нас только победа. Все три матча элит-раунда мы проводили в Германии.

Нас так возили рылом, я в жизни никогда не был отполощен, как там. За весь матч я коснулся мяча раза 4. На 25-й минуте мы получили красную карточку. Нас так полоскали, я просто не могу передать словами.

Мы выигрываем матч на 70-й минуте. Андрюха Борячук вышел на замену и забил головой. Мы вышли в финальную стадию чемпионата Европы, а Германия не выходит. Не могу передать словами эти эмоции, неделю не мог спать».

Ранее Зинченко пригласил Руслана Малиновского в «Манчестер Сити».

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Источник — Украинская ассоциация футбола

(2 голоса)

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Комментарии
    rugby1970
    online
      rugby1970, 25.04.2020 20:23
    -1
    Зинченко - это очередной муж татуированной шлюшки? Жалко мальчика...
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