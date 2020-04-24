Александр ЗИНЧЕНКО: «Жду Малиновского в Манчестер Сити»

Зинченко не против видеть партнера по сборной в своей команде

  • 24.04.2020 18:45
  • 1066 просмотров
  • 3 комментария
Александр ЗИНЧЕНКО: «Жду Малиновского в Манчестер Сити»
© ffu.ua

На фоне слухов об интересе к Руслану Малиновскому со стороны английский клубов игрок «Манчестер Сити» Александр Зинченко заявил, что ждет партнера по сборной Украины в своей команде.

«Я вообще жду его в «Сити» на место Давида Сильвы. У Руслана есть все качества, чтобы выступать в разных лигах мира. Я многих иностранцев видел в своей жизни, но украинцы отличаются характером. Нас куда ни кинь - мы отовсюду выберемся».

«Я бы посмотрел, как бы иностранцы развивались в тех условиях, в которых росли мы», - сказал Зинченко.

Сам хавбек «Аталанты» призвал не обращать внимания на слухи о переезде в АПЛ.

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Источник — Украинская ассоциация футбола

(1 голос)

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Комментарии
    rosti79
    online
      rosti79, 24.04.2020 19:44
    -2
    Вместе лавку там греть.
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    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 24.04.2020 19:07
    0
    Зінченко слід менше язиком "тріпати", а більше пахати і ще раз пахати, щоб часом не вийшло, що не Зіна Маліну в МС чекає, а навпаки Маліна Зіну в Аталанті... (Останнім часом Сашко щось не дуже часто за містян в основі грав).
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    nordi
      nordi, 24.04.2020 18:54
    -1
    ну то вже ти, хлопче, трохи не своєю справою зайнявся. Так би мовити "Не по Зінці шапка".
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    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 24.04.2020 19:07
    0
    Зінченко слід менше язиком "тріпати", а більше пахати і ще раз пахати, щоб часом не вийшло, що не Зіна Маліну в МС чекає, а навпаки Маліна Зіну в Аталанті... (Останнім часом Сашко щось не дуже часто за містян в основі грав).
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