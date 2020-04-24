Александр ЗИНЧЕНКО: «Жду Малиновского в Манчестер Сити»

На фоне слухов об интересе к Руслану Малиновскому со стороны английский клубов игрок «Манчестер Сити» Александр Зинченко заявил, что ждет партнера по сборной Украины в своей команде.

«Я вообще жду его в «Сити» на место Давида Сильвы. У Руслана есть все качества, чтобы выступать в разных лигах мира. Я многих иностранцев видел в своей жизни, но украинцы отличаются характером. Нас куда ни кинь - мы отовсюду выберемся».

«Я бы посмотрел, как бы иностранцы развивались в тех условиях, в которых росли мы», - сказал Зинченко.

Сам хавбек «Аталанты» призвал не обращать внимания на слухи о переезде в АПЛ.