Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Мне нравится АПЛ, но не стоит это обсуждать»

Хавбек сборной Украины и «Аталанты» Руслан Малиновский ничего не знает об интересе со стороны «Вест Хэма» и не хочет обсуждать потенциальный переезд в Англию.

«Я не думаю, что клубы сейчас волнуют трансферы. Что касается Англии, то мы с «Аталантой» там проводили сборы, сыграли 3 матча. Атмосфера там шикарная».

«Мне нравится АПЛ, но не думаю, что стоит это обсуждать. Нет никаких предпосылок по этому поводу», - сказал Малиновский.