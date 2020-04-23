Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Мне нравится АПЛ, но не стоит это обсуждать»

Хавбек сборной Украины и «Аталанты» Руслан Малиновский ничего не знает об интересе со стороны «Вест Хэма» и не хочет обсуждать потенциальный переезд в Англию.
«Я не думаю, что клубы сейчас волнуют трансферы. Что касается Англии, то мы с «Аталантой» там проводили сборы, сыграли 3 матча. Атмосфера там шикарная».
«Мне нравится АПЛ, но не думаю, что стоит это обсуждать. Нет никаких предпосылок по этому поводу», - сказал Малиновский.
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Источник — Украинская ассоциация футбола
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