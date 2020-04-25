Легенда МЮ: «Игрокам АПЛ не нужно соглашаться на снижения зарплат»

Известный в прошлом полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рой Кин уверен, что игрокам АПЛ, особенно в топ-клубах, не стоит идти на уступки и соглашаться на сокращение зарплат.

«Если бы я сейчас играл за топ-клуб, то ни о каком снижении даже не говорил бы с руководством. Понимаю, что на футболистов давят, но то, как я трачу свои деньги никого не касается».

«Если игрок сам хочет - пусть отдает на благотворительность по своему желанию. Я не считаю, что клубы должны давить на игроков и забирать деньги. И когда миллиардеры, которые владеют клубами, хотят сократить зарплаты, то нужно говорить - нет, уважайте подписанный контракт».

«Это бизнес, ребята, так это работает», - уверен Кин.

Ранее украинец Александр Зинченко признал, что «Манчестер Сити» ведет переговоры о сокращении зарплат. «Вест Хэм» и «Арсенал» уже договорились об этом.