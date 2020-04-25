Легенда МЮ: «Игрокам АПЛ не нужно соглашаться на снижения зарплат»

Рой Кин считает, что игрокам топ-клубов не стоит идти на этот шаг

  • 25.04.2020 19:13
  • 587 просмотров
  • 1 комментарий
Легенда МЮ: «Игрокам АПЛ не нужно соглашаться на снижения зарплат»
© Skysports.com

Известный в прошлом полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рой Кин уверен, что игрокам АПЛ, особенно в топ-клубах, не стоит идти на уступки и соглашаться на сокращение зарплат.

«Если бы я сейчас играл за топ-клуб, то ни о каком снижении даже не говорил бы с руководством. Понимаю, что на футболистов давят, но то, как я трачу свои деньги никого не касается».

«Если игрок сам хочет - пусть отдает на благотворительность по своему желанию. Я не считаю, что клубы должны давить на игроков и забирать деньги. И когда миллиардеры, которые владеют клубами, хотят сократить зарплаты, то нужно говорить - нет, уважайте подписанный контракт».

«Это бизнес, ребята, так это работает», - уверен Кин.

Ранее украинец Александр Зинченко признал, что «Манчестер Сити» ведет переговоры о сокращении зарплат. «Вест Хэм» и «Арсенал» уже договорились об этом.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sky Sports

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 25.04.2020 19:52
    +1
    Простые люди теряют свое последнее, а это фуйл из-за бугра печется о футболистах !!!!
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 25.04.2020 19:52
    +1
    Простые люди теряют свое последнее, а это фуйл из-за бугра печется о футболистах !!!!
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности