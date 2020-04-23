Александр ЗИНЧЕНКО: «В Манчестер Сити обсуждают сокращение зарплат»

Украинский игрок «Манчестер Сити» Александр Зинченко подтвердил, что клуб обсуждает с футболистами сокращение зарплат на время кризиса, однако решения пока нет.

«Мы с клубом обсуждали сокращение зарплаты, но пока все в процессе переговоров. Думаю, мы найдем общий язык и клуб примет мудрое решение», - сказал Зинченко.

Ранее АПЛ рекомендовала клубам сократить зарплаты на 30%, но в командах это решается индивидуально. «Арсенал» объявил о сокращении на 12,5%.