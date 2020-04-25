Интер «оштрафует» ПСЖ, если Икарди перепродадут в другой итальянский клуб

«Нерадзурри» не хотят усиливать конкурентов

  • 25.04.2020 19:06
  • 271 просмотр
  • 0 комментариев
Интер «оштрафует» ПСЖ, если Икарди перепродадут в другой итальянский клуб
© ФК ПСЖ. Мауро Икарди

Нынешний сезон Мауро Икарди проводит на правах аренды за ПСЖ. Права на игрока по-прежнему принадлежат «Интеру».

У ПСЖ есть право выкупа Икарди за 70 миллионов евро. При этом не исключено, что чемпионы Франции используют эту опцию лишь для того, чтобы потом перепродать Икарди в другой клуб.

Однако в соглашении между «Интером» и ПСЖ предусмотрен «штраф» для парижан в размере 15 миллионов евро, если они продадут Икарди в другой итальянский клуб.

Таким образом, суммарная стоимость трансфера может составить 98 миллионов евро. Еще 13 ПСЖ уже заплатил «Интеру» за годичную аренду форварда.

Ранее сообщалось о том, что Икарди хочет перейти в «Ювентус».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Corriere dello Sport

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности