Интер «оштрафует» ПСЖ, если Икарди перепродадут в другой итальянский клуб

Нынешний сезон Мауро Икарди проводит на правах аренды за ПСЖ. Права на игрока по-прежнему принадлежат «Интеру».

У ПСЖ есть право выкупа Икарди за 70 миллионов евро. При этом не исключено, что чемпионы Франции используют эту опцию лишь для того, чтобы потом перепродать Икарди в другой клуб.

Однако в соглашении между «Интером» и ПСЖ предусмотрен «штраф» для парижан в размере 15 миллионов евро, если они продадут Икарди в другой итальянский клуб.

Таким образом, суммарная стоимость трансфера может составить 98 миллионов евро. Еще 13 ПСЖ уже заплатил «Интеру» за годичную аренду форварда.

Ранее сообщалось о том, что Икарди хочет перейти в «Ювентус».