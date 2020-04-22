Икарди хочет перейти в Ювентус

Форвард миланского «Интера» и национальной сборной Аргентины Мауро Икарди, выступающий на правах аренды за французский ПСЖ, может оказаться в «Ювентусе».

Футболист выразил желание перебраться в Турин. «Старая синьора» может отдать «Интеру» взамен Хуана Куадрадо.

Отметим, что в этом сезоне нападающий забил 20 голов в 31 матче за ПСЖ. Его контракт с «Интером» действует до июля 2022 года.

Ранее сообщалось, что «Милан» хочет подписать Мауро Икарди.