Икарди хочет перейти в Ювентус

Форвард миланского «Интера» и национальной сборной Аргентины Мауро Икарди, выступающий на правах аренды за французский ПСЖ, может оказаться в «Ювентусе».
Футболист выразил желание перебраться в Турин. «Старая синьора» может отдать «Интеру» взамен Хуана Куадрадо.
Отметим, что в этом сезоне нападающий забил 20 голов в 31 матче за ПСЖ. Его контракт с «Интером» действует до июля 2022 года.
Ранее сообщалось, что «Милан» хочет подписать Мауро Икарди.
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Источник — Sportmediaset
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