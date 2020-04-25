Фиорентина интересуется экс-игроком Карпат Карраскалем

«Фиорентина» проявляет интерес к полузащитнику «Ривер Плейта» Хорхе Карраскалю. Об этом сообщает известный итальянский журналист Николо Скира.

«Фиалки» уже начали контактировать с агентом колумбийца. Сам игрок мечтает вернуться в Европу, и именно Италия является приоритетным направлением для Карраскаля.

Сумма трансфера может составить 15 миллионов евро. В случае, если трансфер состоится, бывший клуб Карраскаля, львовские «Карпаты», получат процент от суммы трансфера.

В нынешнем сезоне 21-летний Карраскаль провел 10 матчей за «Ривер Плейт» во всех турнирах. В них он отличился 3 голами и 1 ассистом.