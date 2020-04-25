Алексис Санчес не нужен ни Интеру, ни Манчестер Юнайтед

Нынешний сезон Алексис Санчес проводит на правах аренды за «Интер». Права на чилийца по-прежнему принадлежат «Манчестер Юнайтед».

Однако Санчес не впечатлил своей игрой руководство «Интера». Миланский клуб не намерен выкупать контракт 31-летнего чилийца.

При этом «Манчестер Юнайтед» также не видит Санчеса в своих планах на будущее и попытается избавиться от игрока летом.

Где продолжит карьеру Санчес – пока что не известно.

В нынешнем сезоне из-за травмы Санчес провел за «Интер» всего 15 матчей во всех турнирах. В них он отличился 1 голом и 3 ассистами.

Ранее сообщалось о том, что Санчес не согласит пойти на понижение зарплаты ради того, чтобы покинуть «Манчестер Юнайтед».