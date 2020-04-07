Санчес не согласен на понижение зарплаты ради ухода из Ман Юнайтед

Форвард «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес не хочет покидать английский клуб до конца контракта.
В этом сезоне чилиец играет в «Интере» на правах аренды, большую часть зарплаты футболист получает в МЮ.
Отметим, что «Интер» не собирается выкупать Санчеса из-за его высоких финансовых запросов.
В этом сезоне Алексис Санчес провел 15 матчей, в которых забил один мяч и сделал три ассиста.
Ранее сообщалось, что «Вест Хэм» хочет купить Алексиса Санчеса.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — ESPN
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.