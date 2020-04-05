Вест Хэм хочет купить Алексиса Санчеса

Чилийский форвард может вернуться в Англию

  • 05.04.2020 09:31
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Вест Хэм хочет купить Алексиса Санчеса
© The National. Алексис Санчес

«Вест Хэм» намерен усилить свой состав вингером «Манчестер Юнайтед» Алексисом Санчесом. В данный момент чилиец играет за «Интер» на правах аренды. «Молотобойцы» уже сделали запрос по переходу игрока.

Также в услугах Санчеса заинтересован «Атлетико».

Ранее сообщалось, что «Интер» не будет выкупать Санчеса.

В этом сезоне Алексис Санчес провел 15 матчей, в которых забил один мяч и сделал три ассиста.

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Источник — Daily Express

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