Вест Хэм хочет купить Алексиса Санчеса

«Вест Хэм» намерен усилить свой состав вингером «Манчестер Юнайтед» Алексисом Санчесом. В данный момент чилиец играет за «Интер» на правах аренды. «Молотобойцы» уже сделали запрос по переходу игрока.
Также в услугах Санчеса заинтересован «Атлетико».
Ранее сообщалось, что «Интер» не будет выкупать Санчеса.
В этом сезоне Алексис Санчес провел 15 матчей, в которых забил один мяч и сделал три ассиста.
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Источник — Daily Express
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