Санчес летом вернется в Манчестер Юнайтед

32-летний форвард миланского «Интера» и национальной сборной Чили Алексис Санчес по завершении сезона вернется в состав «Манчестер Юнайтед». Итальянский клуб не намерен выкупать контракт чилийца.

Санчес перешел в «Интер» в августе 2019 года на правах аренды, срок сделки истекает 30 июня. «Интер» мог выкупить футболиста, но его выступления не убедили руководство клуба.

Отметим, что в этом сезоне Алексис Санчес провел 15 матчей, в которых забил один мяч и сделал три ассиста.

Ранее сообщалось, что Санчес надеется, что «Интер» выкупит его контракт у «Манчестер Юнайтед».