Санчес надеется, что Интер выкупит его контракт у Манчестер Юнайтед

31-летний чилийский вингер «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес, который в текущем сезоне выступает за миланский «Интер» на правах аренды, надеется, что итальянский клуб выкупит его контракт на постоянной основе.

Санчес провел за «Интер» всего 13 матчей, где забил один гол и отдал три результативные передачи. Но игрок не хочет возвращаться в «Манчестер Юнайтед».

Ориентировочная стоимость Санчеса составляет €25 миллионов. Его контракт с «МЮ» рассчитан до лета 2022-го года.