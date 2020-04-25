Как много вы знаете о Марко Девиче?

«Забивает много и играет ярко, Первый после Бога — это Девич Марко!». Человек, который много лет был одной из главных звёзд УПЛ, принял решение повесить бутсы на гвоздь. Марко Девич пришёл в «Металлист» никому не известным нападающим, а за время в Харькове вырос в полноценную легенду клуба.

В честь ухода из футбола знаменитого форварда мы подготовили онлайн-викторину.