Хавбек Руха: «Нам вообще могли ничего не платить»

Полузащитник львовского «Руха» Юрий Копына прокомментировал сокращение зарплат в клубе на 20% на время карантина в связи с пандемией коронавируса.

«Отношусь к этой ситуации с пониманием. Не могу сказать, что это несправедливо, ведь мы сейчас не работаем. Нам вообще могли ничего не платить, но, тем не менее, дали большую часть зарплаты. Думаю, каждый к этому относится с пониманием», - сказал Копына.

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