ПОВОРОЗНЮК: «Президент Руха спрашивал, как по-белому платить футболистам»

Президент «Ингульца» – о проблемах с выплатой заплаты в командах Первой лиги

  • 23.04.2020 09:45
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ПОВОРОЗНЮК: «Президент Руха спрашивал, как по-белому платить футболистам»
© ФК Ингулец. Александр Поворознюк

Президент «Ингульца» Александр Поворознюк рассказал о зарплатах в команде и отношениях с президентом «Руха» Григорием Козловским. 
 
– У нас летом получается, что у ребят тоже есть отпуск. А так получится, что его не будет. Они все равно будут играть в футбол. Потому считаю, что можно что-то там с премиальными делать, а зарплату надо платить, какую обещал. Мы будем это делать. 
 
– Григорий Козловский сказал, что у некоторых клубов зарплаты меньше, чем у «Руха», потому они могут платить. Это про вас или нет?
– Он мне сказал, что это в адрес «Динамо». Я с ним разговаривал лично. Я думал, что Гриша перегрелся в Майами на солнце и у него пошло сверхъестественное мышление.
 
Все началось с того, что он сказал, якобы моя служба обращалась в его службу на сайт, чтобы они рассказали нам, как делать блоги. Это полный бред.
 
Две недели назад Гриша звонил мне и спрашивал, как зарплату по-белому платить футболистам, чтобы бухгалтерию показывать. А тут он будет учить меня, как в интернет заходить. Я на него не обижаюсь. Я вообще на него не сержусь, мы в нормальных отношениях, в нормальных и останемся», – сказал Поворознюк.

Напомним, на момент приостановки Первой лиги «Рух» лидировал в турнирной таблице, а «Ингулец» шел на четвертом месте, имея два очка отставания.

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Источник — Трибуна

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