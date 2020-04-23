ПОВОРОЗНЮК: «Президент Руха спрашивал, как по-белому платить футболистам»

Президент «Ингульца» Александр Поворознюк рассказал о зарплатах в команде и отношениях с президентом «Руха» Григорием Козловским.



– У нас летом получается, что у ребят тоже есть отпуск. А так получится, что его не будет. Они все равно будут играть в футбол. Потому считаю, что можно что-то там с премиальными делать, а зарплату надо платить, какую обещал. Мы будем это делать.



– Григорий Козловский сказал, что у некоторых клубов зарплаты меньше, чем у «Руха», потому они могут платить. Это про вас или нет?

– Он мне сказал, что это в адрес «Динамо». Я с ним разговаривал лично. Я думал, что Гриша перегрелся в Майами на солнце и у него пошло сверхъестественное мышление.



Все началось с того, что он сказал, якобы моя служба обращалась в его службу на сайт, чтобы они рассказали нам, как делать блоги. Это полный бред.



Две недели назад Гриша звонил мне и спрашивал, как зарплату по-белому платить футболистам, чтобы бухгалтерию показывать. А тут он будет учить меня, как в интернет заходить. Я на него не обижаюсь. Я вообще на него не сержусь, мы в нормальных отношениях, в нормальных и останемся», – сказал Поворознюк.

Напомним, на момент приостановки Первой лиги «Рух» лидировал в турнирной таблице, а «Ингулец» шел на четвертом месте, имея два очка отставания.