Григорий КОЗЛОВСКИЙ: «Рух сократит зарплаты футболистам на 20%»

Президент львовского «Руха» Григорий Козловский сообщил, что руководство клуба сократит зарплаты футболистов на 20%.

«Мы приняли такое решение. Не для всех. Кто в аренде – тем оставили. Но между собой поговорили, приняли такое решение. Футболисты понимают, что у них это уже незапланированный отпуск.

Понимаю, что есть определенные клубы, не буду говорить какие, где все благодарят за зарплату. Но если зарплата у тебя 20–30 тысяч гривен – это одна история. А зарплаты у нас – это совсем другая история. У нас все в порядке, футболисты счастливы, врагов нет, двигаемся дальше.

В условиях нашей страны вопрос о бюджете клуба провокационный. Бюджет в декларации, которую подает футбольный клуб. На этом точка. У нас нормальный бюджет на уровне некоторых клубов УПЛ. А условия лучше, чем во многих клубах высшей лиги. Мы не бедные, а богатые – я не считаю деньги других».