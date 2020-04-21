Григорий КОЗЛОВСКИЙ: «Рух сократит зарплаты футболистам на 20%»

Президент львовского клуба рассказал о принятом решении

  • 21.04.2020 00:43
  • 97 просмотров
  • 0 комментариев
Григорий КОЗЛОВСКИЙ: «Рух сократит зарплаты футболистам на 20%»
© ТК Футбол. Григорий Козловский

Президент львовского «Руха» Григорий Козловский сообщил, что руководство клуба сократит зарплаты футболистов на 20%.

«Мы приняли такое решение. Не для всех. Кто в аренде – тем оставили. Но между собой поговорили, приняли такое решение. Футболисты понимают, что у них это уже незапланированный отпуск.

Понимаю, что есть определенные клубы, не буду говорить какие, где все благодарят за зарплату. Но если зарплата у тебя 20–30 тысяч гривен – это одна история. А зарплаты у нас – это совсем другая история. У нас все в порядке, футболисты счастливы, врагов нет, двигаемся дальше.

В условиях нашей страны вопрос о бюджете клуба провокационный. Бюджет в декларации, которую подает футбольный клуб. На этом точка. У нас нормальный бюджет на уровне некоторых клубов УПЛ. А условия лучше, чем во многих клубах высшей лиги. Мы не бедные, а богатые – я не считаю деньги других».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Вацко Live

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности